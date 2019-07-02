إدانة إماراتية- بحرينية لجريمة الحوثيين ضد مطار أبها

أدانت دولتا الإمارات والبحرين، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الذي شنَّته مليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية لإيران، واستهدف مطار أبها، وأسفر عن إصابة تسعة مدنيين.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية -في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء «بنا» (رسمية)- عن إدانة المنامة للهجوم الإرهابي العدائي الذي شنَّته مليشيا الحوثي، متمنية لجميع المصابين الشفاء العاجل.

وجدّدت «الخارجية» موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكل الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة لأجل تعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي وتضامنها التامّ معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها. مشددةً على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميلشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

في سياق متصل، قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، إنّ هذا الهجوم الإرهابي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، ودليلٌ جديدٌ على الممارسات اللاأخلاقية والتوجّهات العدائية والإرهابية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وندّدت «الخارجية» -في بيانٍ أوردته وكالة الأنباء الإماراتية «وام» (رسمية)- بهذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها، ويمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مُجدِّدةً تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها التامّ إلى جانب السعوديين وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

وأكَّد البيان أنَّ أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأنَّ أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، إصابة تسعة أشخاص من المدنيين، أحدهم من الجنسية الهندية، في هجومٍ شنَّته مليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي.