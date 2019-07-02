توجيه من مدير «تعليم القصيم» بشأن المرشحين للوظائف

أعلنت الإدارة العامّة للتعليم بمنطقة القصيم، اليوم الثلاثاء، توفير السكن والتنقلات للراغبين من المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية، الموجهين للمنطقة حديثًا.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الإدارة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ مديرها العامّ صالح بن عبدالرحمن الجاسر وجَّه بتوفير السكن والتنقلات للراغبين من المرشحين والمرشحات على الوظائف التعليمية والموجهين للمنطقة حديثًا، وتسهيل كل الإجراءات اللازمة، كما يتابع مع المساعد المدرسي ومدير شؤون المعلمين الإجراءات والتسهيلات الخاصة باستقبال المرشحات.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت -في وقتٍ سابق من اليوم- أنَّها أكملت استعدادات إداراتها بمناطق ومحافظات المملكة المختلفة لاستقبال المعلمين المرشحين والمعلمات المرشحات لدخول المقابلة الشخصية على الوظائف التعليمية المعلنة مؤخرًا.

وأكّدت الوزارة -في بيانٍ لها، اليوم الثلاثاء، اطلعت عليه «عاجل»- تنفيذ عددٍ من المبادرات الهادفة إلى تيسير مهمة المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية، متضمنةً توفير السكن والتنقلات ومواقع الفحص الطبي للمعلمين والمعلمات تمهيدًا لإجراء المقابلات الشخصية في المناطق التي تم توجيههم إليها.

