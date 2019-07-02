«المكافحة» تُنظِّم ماراثون دراجات نسائية في «اليوم العالمي»

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، تنظيم ماراثون الدراجات النسائية؛ بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»، أنَّ الماراثون سيتم تنظيمه بعد غدٍ الخميس، بملعب كرة القدم بنادي الأعضاء للسيدات بالجامعة، موضحًا أنّ التجمع سيكون في تمام السادسة مساءً، على أن يقام الماراثون من السابعة إلى الثامنة مساءً.

ولم يرد البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الفعالية.

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وكانت إدارة الإشراف النسوي بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات، قد أقامت أمس الأول الأحد، برامج توعوية عن آفة المخدرات ومخاطرها وأضرارها، بحضور عدد من الأمهات والفتيات، وذلك بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة.

وأوضّحت مسؤولة البرامج التدريبية للشؤون الوقائية بالمديرية عواطف محمد الدريبي، أنَّه بمناسبة اليوم العالمي للمخدرات كثَّفت الإدارة العمل على نشر التوعية ورصد المواد المخدرة والتعريف بأضرارها الناتجة في القطاعات الحكومية والأهلية.

وأشارت إلى أنَّ مكتبة الملك عبدالعزيز لها دور كبير في تنفيذ عدد من البرامج التوعوية، منها برنامج للأطفال وملتقى «ابنتي صديقتي»، استعرضت خلالها المواد المخدرة وأضرارها وأعراضها والبلاغات والاستشارات.