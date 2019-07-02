القيادة تهنئ رئيس بيلاروسيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنَّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس لوكاشينكو، ولحكومة وشعب بيلاروسيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع برقية تهنئة لرئيس لوكاشينكو، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًّا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروسيا المزيد من الرقي والازدهار.
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