الحصيني يعلن بدء «غبرة جازان» ويُحذِّر من مخاطر رمالها

أعلن الباحث في علوم الفلك والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، بدء موسم الغبرة في منطقة جازان، داعيًا الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطرها التي تطال بعض المناطق الأخرى في المملكة.

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «موسم الغبرة في جازان الذي يتوافق مع فصل الصيف بشكل سنوي ويستمر قرابة نحو (45) تزيد أو تقل، ويبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف شهر أغسطس حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر تثير الأتربة وتعمل على تحرك الرمال الساحلية وتسبب في تعطيل السير والمرور».

وأضاف: «يؤثر موسم الغبرة على مناطق من جنوب مكة إلى جازان ويمتد إلى مرتفعات الباحة وعسير وإن كان بشكل أقل (..) سرعة الرياح المتوقعة ما بين 30 – 70 كيلو مترًا وهي رياح موسمية قد يستمر الغبار أحيانا في بعض الأيام على مدار الساعة (..) آمل من الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة للتقليل من آثارها وخطورتها».