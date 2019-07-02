أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتب (وكيل رقيب – عريف - جندي أول - جندي) - رجال، وعلى رتبة (جندي) - نساء.
وأوضحت أن نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول ستتم عبر بوابة أبشر للتوظيف
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