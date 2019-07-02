السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن خالد يستقبل مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وفريق التنقيبات الأثرية



عرعر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه اليوم, مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد عبدالرحمن الزمام، يرافقه فريق التنقيبات الأثرية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأطلع سموه خلال الاستقبال على ما جرى إنجازه في موقع "زبالا" التاريخي وعلى نتائج فريق التنقيب للموسم الرابع من خلال فريق علمي متخصص، التي نتج عنها اكتشاف عددٍ من العناصر المعمارية المتمثلة في جدران ودعامات، وكذلك بعض الغرف، فضلًا عن عددٍ من المعثورات الأثرية، منها الفخارية والزجاجية والمعدنية، وكذلك العثور على كسر من الأواني الفخارية والزجاجية، مبدياً أمله في الوصول لاكتشافات جديدة خلال هذا الموسم بناء على ما تم اكتشافه في المواسم السابقة.

وأكد سموه على ضرورة العناية بمدينة زبالا التاريخية، وبالمقتنيات الأثرية الغنية بها، وتدريب المشاركين من أهالي المدينة الأثرية، على أهم أساليب المحافظة على مقتنيات هذا الموقع التاريخي.

ونوه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية باهتمام القيادة الحكيمة بتنمية القطاع السياحي, وذلك باعتماد قطاع السياحة والتراث الوطني كأحد أهم العناصر الأساسية في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 .

من جانبه أعرب الزمام باسم منسوبي هيئة السياحة بالمنطقة عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه ببرامج الهيئة.

// انتهى //

13:52ت م

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