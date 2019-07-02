السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الحدود الشمالية يستقبل رئيس المحكمة العامة بمحافظة العويقيلة



عرعر 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, في مكتبه اليوم, رئيس المحكمة العامة بمحافظة العويقيلة الشيخ

سعد بن عبدالله الناصر، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيسًا للمحكمة العامة بمحافظة العويقيلة.

وثمن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو لي عهده الأمين - حفظهما الله -.

من جهته قدم رئيس المحكمة العامة بالعويقيلة شكره وتقديره لسموه على الاستقبال والتهنئة وتوجيهاته السديدة التي ستكون محل اهتمامنا والعمل على خدمة المواطنين، سائلا الله التوفيق فيما كلف فيه.

// انتهى //

13:50ت م

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