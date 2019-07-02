السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يؤكد على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل



سكاكا 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التوطين المناطقي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس سعد بن علي الغامدي.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف دعم الإمارة والجهات ذات العلاقة لجهود الوزارة في مجال التوطين والعمل على زيادة مساهمة الكوادر الوطنية في سوق العمل، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر وفق رؤية المملكة 2030 .

كما جرى خلال اللقاء بحث برامج التوطين وأهمية العمل على تطبيقها، والاطلاع على آخر جهود اللجنة في عملية توطين الوظائف بالمنطقة، وتوطين فرص العمل في القطاع الخاص بما يوفر فرص العمل اللائقة لأبنائها وبناتها، من خلال توفير حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام لسوق العمل، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف والدعم الريادي المقدم من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة، وتعزيز الشراكة والتعاون بين إمارة منطقة الجوف ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ودعم التكامل بين جهودهما في تنظيم سوق العمل وتحقيق أهداف التوظيف والتوطين بالمنطقة.

وأعرب مدير عام التوطين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على دعمهما ومتابعتهما لجميع جهود الوزارة بالمنطقة، في هذا الجانب، وأكد أن المنطقة واعدة من خلال تمكين الشباب والشابات وانخراطهم في سوق العمل، مضيفًا أن الوزارة تسعى إلى تحقيق تطلعات ورؤى ولاة الأمر، -حفظهم الله - .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان .

// انتهى //

13:46ت م

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