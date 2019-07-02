السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي



جدة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مكتبة بجدة, الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية للإسكان التنموي‬.

‫واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع أهداف الإسكان التنموي بالمنطقة, والرامية لتلبية احتياج الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من الوحدات السكنية وتمكينها من تملك المنازل الملائمة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية‬.

‫وبحسب العرض فقد بلغ عدد الوحدات المُسلمة في منطقة مكة المكرمة خلال الربعين الأول والثاني من عام 2019 نحو 192 وحدة سكنية, بينما بلغ عدد مشاريع الإسكان التنموي في منطقة مكة المكرمة 16 مشروعًا في محافظات الجموم، والخرمة، والطائف، والقنفذة، والكامل، والليث، وجدة، وخليص، ورابغ ورنية وكذلك مكة المكرمة.‬

وأوضح العرض أن عدد الشراكات مع القطاع غير الربحي بلغت 41 شراكة, شملت المبادرات التطوعية في الترميم، وحصر الوحدات السكنية غير الحكومية، والبحث عن عروض أسعار مناسبة للإسكان التنموي، ودعم الإيجار، وبرنامج الادخار للمستفيدين الساكنين، والسلامة الإسكانية والإشراف الهندسي.‬

وقدّم العرض نبذة عن منصة جود الإسكان وهي إحدى برامج مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، إذ توفر منصة تربط المساهمين من أفراد المجتمع مع الأسر الأكثر حاجة في القطاع السكني، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5٪ بحلول عام 2030م، كذلك رفع مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية لدعم الخيري السكني، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري واستدامته، إضافة إلى زيادة معدل الاستقرار الأسري، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والأهلي لتحقيق الأولويات الوطنية ورفع موثوقية المساهمة من خلال توثيق حالات وطرق الدعم.‬

‫وتتميز منصة جود الإسكان بالسهولة والمرونة في تقديم العطاء الخيري، وتنفيذ إجراءات مالية موثقة ومرنة، وتنفيذ إجراءات دقيقة للتحقق بين الاحتياج للدعم، تمكين التحول الرقمي، كذلك التكامل مع الجهات الحكومية للحوكمة والإشراف، والشراكة مع الجمعيات الخيرية للإشراف على الحالات الأشد حاجة للإسكان.

// انتهى //

13:45ت م

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