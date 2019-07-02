السعودية اليوم / وزير الدفاع اللبناني يلتقي مساعد وزير الخارجية الاميركي



بيروت 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واس

التقى وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب اليوم في بيروت مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد .

وتم خلال اللقاء بحث المستجدات المتعلقة بملف ترسيم الحدود البحريّة والبرية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

//انتهـى//

13:34ت م

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