السعودية اليوم / بلدي صامطة يشرع بتنفيذ عددٍ من المشاريع البلدية بالمحافظة



صامطة 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

تقوم بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان حاليًا، بتنفيذ عدد من مشاريع تسوير وصيانة المقابر بالمحافظة والقرى التابعة له بقيمة إجمالية بلغت ٨٩١٣٠٠ ريال.

وأوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي علي دغريري، أن المشاريع تشمل أعمال الصيانة والتسوير وإزالة الأشجار الضارة وتنظيفها من النفايات والمخلفات وبناء وترميم الأسوار المتهالكة.

وبين المهندس دغريري أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن المشاريع والأعمال التي تنفذها بلدية محافظة صامطة خلال العام الحالي.

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13:27ت م

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