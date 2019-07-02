السعودية اليوم / الرقابة النسائية بأمانة الجوف تواصل جولاتها الرقابية



سكاكا 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

تواصل الفرق الرقابية النسائية بأمانة منطقة الجوف، جولاتها الرقابية على المتاجر والمشاغل النسائية، للتأكد من تطبيق الشروط وسلامة المنتجات.

وبين أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي، أن الجولات أسفرت عن ضبط مواد تجميل منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، تم من خلالها مصادرة جميع المواد ومخالفة المنشأة.

وأكد المهندس الغامدي، على مواصلة مثل هذه الجولات وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين لما تشكله من أضرار على صحة المستهلك.

ودعا الغامدي، كل الفئات التي تتعامل مع منتجات المواد التجميلية ومستحضرات العناية الشخصية من التجار الموردين والمصدرين وأصحاب المصانع المحلية، التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات وصلاحيته للاستهلاك قبل توزيعها في السوق وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك.

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13:27ت م

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