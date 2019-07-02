السعودية اليوم / "تنمية نجران" تواصل تسجيل الراغبين في "الملتقى الصيفي"



نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

تواصل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران، تسجيل الراغبين من الطلاب في برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي"، وذلك في مقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم.

وأكدت اللجنة أن برنامجها الذي انطلق في 21 شوال الجاري، يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية لتنمية الفرد والمجتمع والرقي به, وهو موجه لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتنمية قدراتهم واستغلالها فيما يعود عليهم بالفائدة أثناء العطلة الصيفية.

وبينت أن البرنامج يشمل على العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ودورات في تعلم السباحة، إضافةً إلى عدد من الأنشطة

// انتهى //

13:23ت م

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نجران 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واستواصل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة نجران، تسجيل الراغبين من الطلاب في برنامج "الملتقى الصيفي الشبابي"، وذلك في مقر مدارس مواهب الخليج بحي المخيم.وأكدت اللجنة أن برنامجها الذي انطلق في 21 شوال الجاري، يأتي ضمن مسؤوليتها المجتمعية لتنمية الفرد والمجتمع والرقي به, وهو موجه لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لتنمية قدراتهم واستغلالها فيما يعود عليهم بالفائدة أثناء العطلة الصيفية.وبينت أن البرنامج يشمل على العديد من الدورات في أساسيات الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، ودورات في تعلم السباحة، إضافةً إلى عدد من الأنشطة الرياضية والثقافية.// انتهى //13:23ت م0082

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