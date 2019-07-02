سياسي / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصريح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن إيران تلعب بالنار، وتأكيد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لإيران بتطوير أسلحة نووية ، وبأن أقسى الضغوط ستستمر على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم ،و يضع حد لطموحاته النووية وسلوكه الضار بالمنطقة.

ونقلت اعراب وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت عن قلق بلاده إزاء إعلان إيران التراجع عن التزاماتها النووية، وطالب طهران بالامتثال لبنود الاتفاق النووي.

وتابعت أفادة هانت بأن بلاده ستنسحب من الاتفاق النووي مع إيران حال انتهاكه من قبل طهران، وذلك بعد إعلان طهران تجاوز الحد المسموح بتخصيب اليورانيوم.

ولفتت إلى الخطة التي كشف عنها وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت التي تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الإسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق .

وأشارت إلى تحذير وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيستنزف المبلغ الذي خصصته الخزانة لمواجهة طوارئ الخروج وهو ما وصل في الميزانية الأخيرة إلى 26.6 مليار جنيه استرليني.

وتطرقت صحف الثلاثاء إلى الأوضاع في هونغ كونغ لا سيما أحداث العنف الأخيرة والاشتباكات التي جرت بين المتظاهرين مع عناصر الشرطة بالقرب من مقر البرلمان .

وأشارت الصحف إلى الانتقادات التي وُجهت للحكومة الاسترالية بسبب ممارستها لعقوبات بحق اللاجئين الذين يحتاج بعضهم لتلقي العلاج الطبي وذلك بعد الكشف عن شهادات من الاجئين المحتجزين في ظروف قاسية.

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13:21ت م

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