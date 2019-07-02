السعودية | بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن بلومبرج: أرامكو تستأنف الاستعدادات تمهيدا للطرح والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:22 مساءً, 2 يوليو 2019 م المناطق - الرياض نقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن مصادر مطلعة أن المملكة استأنفت الاستعدادات المرتبطة بالطرح العام الأولي لشركة “أرامكو” العملاقة، وذلك بعد أشهر من تعليقها.

وكشفت المصادر أن أرامكو، وهي أكثر شركة ربحية في العام، عقدت مؤخرا مباحثات مع مجموعة مختارة من البنوك الاستثمارية لبحث أدوارها المحتملة في عملية الطرح.

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