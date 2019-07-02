السعودية | سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل سفير جمهورية تشاد لدى المملكة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:53 مساءً, 2 يوليو 2019 م المناطق - الرياض استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود محافظ جدة, بمكتبه بمقر المحافظة اليوم، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر, يرافقه القنصل العام بجدة محمد دادي سوقمي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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