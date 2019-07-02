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ترامب يهين أردوغان فمتى يفيق صاحب عرش الورق؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تصدر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاء مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد أن أهان الرئيس الأمريكي نظيره بشكل واضح.
وأظهر الفيديو، ترامب وهو يسخر من أردوغان والفريق المرافق له بقوله: “انظر لهؤلاء الناس كم هم لطيفون.. التعامل معهم سهل للغاية.. انظر إليهم”.
ووصف ترامب أردوغان وفريقه بـ”سنترال كاستنغ” (Central Casting)، وهي وكالة شهيرة في هوليوود لاختيار الممثلين، وتابع ترامب: “لا يوجد منتج هوليودي يستطيع أن يخرج لنا أناسًا بهذا الشكل”.
جاء ذلك الموقف خلال لقاء جمع ترامب وأردوغان على هامش قمة العشرين التي احتضنتها أوساكا اليابانية.
وتفاعل متابعون مع الفيديو بالتأكيد على أن العزلة تزداد وتختنق بها تركيا، وكل العالم يرى هذه الحقيقة إلا رجلًا واحدًا يحلم بدور السلطان حتى لو كان عرشه من ورق، في إشارة إلى أردوغان.
وتعجبوا من موقف أردوغان الذي في بلاده يهان ويخسر في الانتخابات، وفي اليابان يصفه ترامب هو ومرافقوه بممثلين مكانهم هوليوود، مشددين على ضرورة أن يعرف الرئيس التركي قدر نفسه؛ لأن “غروره” قاده إلى هذه النهاية المؤسفة.
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