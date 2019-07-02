ترامب: أتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية قريباً

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه عقد اجتماعاً “رائعاً” مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، مطلع هذا الأسبوع، ويتطلع لرؤيته مرة ثانية قريباً.

وقال ترامب في تغريدة على “تويتر”: “كان عظيماً أن أكون مع رئيس كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، بنهاية الأسبوع. عقدنا اجتماعاً رائعاً، وقد بدا في صحة جيدة، وأتطلع لرؤيته مرة أخرى قريباً”.

وأضاف: “في تلك الأثناء، ستلتقي فرقنا للعمل على بعض الحلول للمشاكل العالقة طويلة الأمد.. لسنا في عجلة لكنني واثق من أننا سنصل في النهاية”.

وكان الرئيسان الأميركي والكوري الشمالي قد عقدا اجتماعاً، الأحد، دام 50 دقيقة في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

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وقال الرئيس ترامب وقتها: “عقدنا اجتماعاً رائعاً للغاية”، مشيراً إلى أنه اتفق مع كيم على تشكيل فريق للعمل على التفاصيل، كما أكد نية واشنطن وبيونغ يانغ عقد محادثات على مستوى العمل.

وعقب الاجتماع قال ترامب للصحافيين: إن كوريا الشمالية وافقت على استئناف المحادثات النووية خلال أسابيع، وإن فريقاً مشتركاً سيبدأ اجتماعاته خلال 3 أسابيع لمناقشة البرنامج النووي الكوري الشمالي.

وأضاف ترامب قبل مغادرة سيول بعد عبوره التاريخي للحدود مع كوريا الشمالية: “اتفقت مع كيم على تشكيل فريق عمل لمزيد من البحث فيما ناقشناه”، مضيفاً أنه “لا يحب العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية”، في إشارة إلى أنه يمكن رفعها في مرحلة ما من المفاوضات.

وتهدف المحادثات إلى حمل كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية.

وقبيل المباحثات، دخل ترامب أراضي كوريا الشمالية سيراً على الأقدام، في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي، فيما أكد ترامب استعداده لدعوة كيم إلى البيت الأبيض “حالاً”.