2019-07-02

بالصور.. ماذا تعرف عن قصر أكاساكا في اليابان؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تصدر قصر أكاساكا عناوين الصحف المحلية والعربية والعالمية، بعد اللقاء التاريخي الذي جمع إمبراطور اليابان ناروهيتو بولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ويعد قصر أكاساكا من أشهر وأقدم القصور في اليابان وهو مكان لاستقبال ضيوف الدولة اليابانية رفيعي المستوى، ويقع في أكاساكا، بالعاصمة اليابانية طوكيو وتحول إلى قصر لاستقبال الضيوف عام 1974، وقبل ذلك كان تابعاً للقصر الإمبراطوري.

تاريخ قصر أكاساكا

تبلغ مساحة القصر 117 ألف متر مربع وبني عام 1909 وكان مخصصاً لسكن ولي العهد الإمبراطوري.

بعد الحرب العالمية الثانية، انتقلت ملكية القصر من الإمبراطور إلى الدولة, واستخدم كمكتبة البرلمان في الفترة (1948 – 1961)، وكالة القضاء، (1948 – 1960)، لجنة تنظيم أولمبياد طوكيو (1961 – 1965) قبل أن يتحول أخيراً إلى مكان لإقامة ضيوف الدولة في العام 1974.

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أما منطقة أكاساكا فتقع في حي ميناتو، بالعاصمة اليابانية طوكيو إلى الغرب من ناغاتاتشو، وهي مركز الحكومة وإلى الشمال من روبونغي.

تعني كلمة أكاساكا “المنحدر الأحمر”، وفي الفترة بين عامي 1878 و1947 كانت أكاساكا تعتبر أحد أحياء مدينة طوكيو الرئيسية ولا زال إلى اليوم يقع فيها مركز حي ميناتو الحكومي.

أماكن شهيرة

ويوجد في منطقة أكاساكا، معالم شهيرة ومنها:

قصر أكاساكا لضيوف الدولة.

سفارات الولايات المتحدة والمكسيك، وكمبوديا، وكندا، والعراق،وإسبانيا، وسوريا في طوكيو.