مشعل بن ماجد يستقبل سفير تشاد

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جدة - خالد شويل - واس (جدة) استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر, يرافقه القنصل العام بجدة محمد دادي سوقمي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استقبل الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، بمكتبه بمقر المحافظة اليوم (الثلاثاء)، سفير جمهورية تشاد لدى المملكة زكريا فضل كتر, يرافقه القنصل العام بجدة محمد دادي سوقمي، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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