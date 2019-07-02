السعودية | الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف مطار أبها الدولي

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي فجر اليوم الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي ، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

وأستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها صدر اليوم بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدته دليلا جديدا على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت : إن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيدا خطيرا وتقويضا للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي ، مجددة تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل مع المملكة العربية السعودية ، ووقوفها التام إلى جانبها ، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

وأكدت أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

وأعربت عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي.