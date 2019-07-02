السعودية | البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن البحرين تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:31 صباحًا, 2 يوليو 2019 م
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أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص .
و جددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي ، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي .
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