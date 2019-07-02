2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل مركز الإقامة المميزة مع العديد من الاستفسارات والتساؤلات بشأن الإقامة المميزة في المملكة وشروطها، ومنها هل التقدم بطلب للحصول على الإقامة المميزة متاح للنساء؟

وأكد مركز الإقامة المميزة أن التقدم للحصول على الإقامة المميزة متاح لأي شخص (بصرف النظر عن الجنس) يستوفي الشروط ذات العلاقة.

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الجدير بالذكر أن مركز الإقامة المميزة بدأ في وقت سابق، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك” (هنا).

ويتطلع المركز لخدمة الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة “سابرك”، التي يستطيع من خلالها المتقدم رفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي المخصص للإجراءات، كما توفر المنصة تعريفاً بالنظام والمركز.

ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.