5 وظائف للجنسين في بنك الإمارات دبي الوطني

2019-07-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع صندوق (هدف) عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 5 وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (أخصائي ائتمان)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص المالية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي ائتمان (العدد 5 وظائف).

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وصف التدريب:

– تطوير منتجات وخدمات الائتمان الجديدة لتلبية احتياجات العملاء والأسواق، وتقديم المشورة للمستثمرين حول المنتجات المالية الجديدة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص المالية.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد أو استفادت من برنامج تمهير سابقاً.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا