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البيئة تعلن بدء موسم حظر صيد أسماك الباغة وتتوعد المخالفين بالعقوبة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تنفيذ حظر صيد أسماك الباغة على ساحل البحر الأحمر في المملكة، اعتباراً من 1 يوليو 2019 الجاري وحتى منتصف أكتوبر 2019 القادم.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن حظر صيد أسماك الباغة يهدف لإعطاء هذا النوع من الأسماك الفرصة للتكاثر، والحد من استنزافها بالصيد الجائر للمحافظة على مخزونها الاستراتيجي.
وأشارت إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الصيد تعاقب من يمارس الصيد في موسم الحظر بالغرامة المالية التي تصل إلى 10 آلاف ريال.
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