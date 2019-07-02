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رياح مثيرة للأتربة والغبار على محافظات أضم والقنفذة والليث
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظات أضم، والقنفذة، والليث بمنطقة مكة المكرمة, وتستمر حتى السابعة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية و الرياض ومنطقة نجران تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و كذلك على منطقتي مكة المكرمة و المدينة المنورة، كما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.
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