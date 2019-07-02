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البحرين: ندعم جهود المملكة للتصدي لإرهاب الحوثي
متابعات الخليج 365 - واس
أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اليمن، وأدى إلى إصابة 9 أشخاص.
وجددت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي ، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي .
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