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العثور على مفقود أضم ثامر المالكي
متابعات الخليج 365 - أضم
عثرت فرق الهلال الأحمر في إحدى محطات الوقود على طريق الهجرة السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، على مفقود محافظة أضم “ثامر المالكي”.
ويبلغ ثامر المالكي من العمر 15 عاماً وكانت الجهات المعنية قد تبلغت باختفائه من منزل ذويه قبل أسبوعين تقريبا.
وكان المالكي قد اختفى عن أنظار ذويه قبل 12 يوماً، بعدما خرج من منزل أسرته في قرية النعيمات الواقعة بين محافظة أضم ومركز الجائزة، دون معرفة وجهته.
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