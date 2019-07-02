الان تتابع “تعليم رجال ألمع” تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي
أعلنت إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير، عن توفر وظائف شاغرة على بند الأجور الفئة (أ) وبند الأجور (المرتبة 31) على النحو التالي:
– وظائف على بند الأجور الفئة أ (عدد 1)
– وظائف على بند المستخدمين المرتبة 31 (عدد 7)
الشروط:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– أن يكون مسجلًا في نظام ساعد بوزارة الخدمة المدنية.
– أن لا يقل العمر عن 25 سنة.
– إرفاق ما يثبت السكن في محافظة رجال ألمع.
– أن لا يكون من أصحاب السوابق.
– ألا يستلم راتب تقاعدي.
طريقة التقديم:
التقديم من خلال تعبئة النموذج على الرابط: http://bit.ly/2KQQOxJ من اليوم الإثنين 1440/10/25هـ حتى السبت الموافق 1440/11/3هـ.
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