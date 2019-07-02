مستشفى ميسان العام يستقل 6 إصابات اليوم.. واستنفار في الطوارئ

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبدالله العازمي

سارع الفريق الطبي بمستشفى ميسان العام إلى تطبيق إجراءاته الاستثنائية لإسعاف 6 حالات طارئة وصلت طوارئ المستشفى، صباح اليوم.

وكانت الفرق الإسعافية، نقلت الحالات المصابة لطوارئ المستشفى نتيجة حادث مروري.

وسارعت الفرق الطبية لتقديم الإسعافات اللازمة لكافة المصابين وإخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من حالتهم الصحية الشاملة وهو الإجراء المتبع في التعامل مع إصابات الحوادث المشابهة.

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وجرى تقييم الحالات والإصابات بين المتوسطة والمضاعفة وجرى التعامل معها بما يستوجبه الوضع في وقت قياسي وهو الأمر الذي عزز من كفاءة الطاقم الطبي للتعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة.

يشار إلى أن طوارئ مستشفى ميسان العام تكتظ بمثل هذه الحالات من كل عام نتيجة توافد السائحين والمتنزهين والزوار للمنطقة، ما جعل المستشفى يتخذ تدابير احترازية تسبق كل موسم صيفي تتمثل في تكثيف الطواقم الطبية في أقسام الطوارئ على مدار الساعة إضافة لخضوعهم لتدريبات فنية متخصصة تؤهلهم للمهارة اللازمة في استقبال مثل هذه الحالات الطارئة والإسعافية وسرعة التعامل معها بما تقتضيه.

وتعمد إدارة المستشفى إلى اتباع سياسات طبية محددة للتجاوب الفوري مع الحالات الطارئة ومن ذلك تهيئة الفرق الطبية والإسعافية خارج المستشفى وإمكانية الوصول السريع للحالات وتشكيل مستشفى ميداني قادر على فرز الحالات في الحوادث الكبرى والمتعددة وسرعة التعامل مع الوضع ونقلها تباعًا إلى المستشفى والمستشفيات الأخرى وفق بروتوكول طبي متعب لأولويات الحالات الواجبة التعامل الإسعافي الأولى

وكانت إحصائية مستشفى ميسان العام، تجاوزت 4 آلاف حالة إصابة استقبلها خلال الإجازة الصيفية من العام الماضي.