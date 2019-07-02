السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - طوكيو
استقبل الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بقصر اكاساكا في طوكيو اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ورحب الإمبراطور ناروهيتو بولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبديا سعادته بمشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أوساكا.
وقد شكره ولي العهد على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته له وللشعب الياباني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل إمبراطور اليابان ولي العهد تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الصادقة.
كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.