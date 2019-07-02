إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، بقصر اكاساكا في طوكيو اليوم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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ورحب الإمبراطور ناروهيتو بولي العهد في زيارته الحالية لليابان، مبديا سعادته بمشاركته في قمة قادة دول مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها في أوساكا.

وقد شكره ولي العهد على حسن الاستقبال وحفاوة الترحيب، ونقل له تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة اعتلائه العرش، وأمنياته له وللشعب الياباني بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمل إمبراطور اليابان ولي العهد تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة ومشاعره الصادقة.

كما تم خلال الاستقبال استعراض العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على حرص حكومتي المملكة واليابان على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.