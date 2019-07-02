السعودية | إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد السعودي بطوكيو

شكرا لقرائتكم إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد السعودي بطوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو، الثلاثاء، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر اكاساكا في طوكيو.

وكان ولي العهد السعودي قد وصل إلى اليابان قبل عدة أيام حيث رأس وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة الـ20، التي استضافتها مدينة أوساكا.

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والتقى الأمير محمد بن سلمان، الأحد، رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، في مدينة أوساكا اليابانية.

وعقد ولي العهد السعودي، ورئيس الوزراء الياباني اجتماعاً، رحب في بدايته رئيس الوزراء الياباني بولي العهد، معرباً عن شكره على مشاركته في أعمال قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا والمساهمة في إنجاحها.

وأشاد بما تشهده المملكة من تقدم وفق رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى حرص حكومة اليابان واستعدادها من خلال القطاعين العام والخاص لتقديم المزيد من الجهد والتعاون مع المملكة.