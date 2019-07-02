السعودية | الإمارات والبحرين تدينان استهداف أبها.. "تصعيد خطير"

شكرا لقرائتكم الإمارات والبحرين تدينان استهداف أبها.. "تصعيد خطير" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي فجر الثلاثاء، واستهدف مطار أبها الدولي، وأسفر عن إصابة 9 مدنيين.

واستنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها بشدة هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف القوانين والأعراف الدولية كافة، وعدته دليلاً جديداً على الممارسات غير الأخلاقية والتوجهات العدائية والإرهابية لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وسعيها إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت إن هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وأمان شعبها الشقيق، يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي، مجددة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها التام إلى جانبها، وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، ودعمها الإجراءات كافة التي تتخذها في مواجهة التطرف والإرهاب الحوثي.

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كما أكدت أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعده الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار في الإمارات.

البحرين: لمواجهة الميليشيات الإرهابية

بدورها أدانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين الهجوم، مجددة موقف البحرين الثابت والداعم بقوة لكافة الجهود والمساعي التي تقوم بها السعودية لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والتصدي للإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، معربة عن تضامنها التام معها ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها أو تهديد مصالحها.

كما شددت في الوقت نفسه على ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران التي تسعى لعرقلة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.