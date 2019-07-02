علّقت بلدية الأفلاج على ما نشرته "الخليج 365"، أمس، حول تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "الخليج 365": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا".
عن تأخر رواتب موظفيها .. بلدية الأفلاج: رفعنا المسيرات ونتواصل لمعرفة الأسبابمسلّم الهواملة الخليج 365 2019-07-02
علّقت بلدية الأفلاج على ما نشرته "الخليج 365"، أمس، حول تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "الخليج 365": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا".
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:31 AM
فيما أودعت البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة الخميس الماضي وتابعت "الخليج 365"
علّقت بلدية الأفلاج على ما نشرته "الخليج 365"، أمس، حول تأخر نزول رواتب موظفيها رغم إيداع البنوك السعودية رواتب موظفي الدولة لشهر يونيو يوم الخميس الماضي.
وقال المتحدث الرسمي لبلدية الأفلاج فهد العجالين؛ لـ "الخليج 365": "إشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم تحت عنوان (لليوم الخامس.. موظفو بلدية الأفلاج بلا رواتب)، نفيدكم بأن البلدية قامت برفع المسيرات في وقتها وما زال التواصل مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب التأخير، للإحاطة، ولكم تحياتنا".
، عن تأخر رواتب موظفيها .. بلدية الأفلاج: رفعنا المسيرات ونتواصل لمعرفة الأسباب ،
المصدر : الخليج 365
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