محمد بن مسعود - الدمام - طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال الصيف أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل. وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل. "هدف": التسجيل في برنامج "صيفي" مستمر حتى الخميس المقبل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل. وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل. Advertisements 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 11:13 AM طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال الصيف طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال الصيف أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، استمرار تسجيل الطلاب والطالبات في برنامج "صيفي" حتى الخميس المقبل. وقال الصندوق عبر حسابه في "تويتر": طرح 28 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات خلال فترة الصيف، ضمن برنامج التدريب الصيفي #صيفي، علماً أن التسجيل مستمر حتى #الخميس المقبل. ، "هدف": التسجيل في برنامج "صيفي" مستمر حتى الخميس المقبل ،

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