محمد بن مسعود - الدمام - إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيو صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02 استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو في قصره بطوكيو،اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين في أوساكا اليابانية. 02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440 10:48 AM Advertisements استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو في قصره بطوكيو،اليوم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يترأس وفد المملكة المشارك في قمة العشرين في أوساكا اليابانية. ، إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيو ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إمبراطور اليابان يستقبل ولي العهد في طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.