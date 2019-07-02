، أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج ،

- 1/2
- 2/2
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-02
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
10:24 AM
بلغت قيمة سعر مزيج خام برنت العالمي 65.40 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.
ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.
ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.
، أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.