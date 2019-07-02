مفاجأة من العيار الثقيل في قضية الطيار المختفي خلال طلعة تدريبية بالفلبين

كشفت مصادر مطلعة، أن شكوكً بالأدلة حول ضلوع “الكابتن” المدرب، في عملية اختفاء الطيار السعودي المفقود عبدالله الشريف في الفلبين منذ الشهر قبل الماضي.

وبحسب “عكاظ”، قالت المصادر: “لا يزال البحث جاريًا، وهناك شكوك تؤكد أن (الشريف) لايزال على قيد الحياة، وأن الفريق لا يزال في جمع الأدلة والبيانات وتوثيقها”، مشيرةً إلى أن بطء حركة البحث يعود لانعدام الأمن.

وأكد أن المعلومات الفنية تؤكد عدم سقوط الطائرة، وجاءت هذه المعلومات بعد دراسة متخصصين في البحث عن إقلاع الطائرة واتجاهها وسرعتها وفقدان الاتصال بها والمعلومات التي عثروا عليها خلال فترة البحث.

وكانت فرق البحث في الفلبين عثرت على معلومات مهمة تتمثل في أن “الجوالات” التي كان يحملها الطياران المفقودان لا تزال تعمل وتستقبل اتصالات محددة.

جدير بالذكر أن الطيار السعودي، فُقد خلال طلعة جوية تدريبية مع مدربه الفلبيني، منذ 42 يومًا، ولم يتم العثور عليهما أو على أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات.