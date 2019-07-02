متى يحق للعميل الحصول على سيارة بديلة من الوكيل؟

أوضحت جمعية حماية المستهلك أن وكيل السيارات ملزمٌ بإعطاء سيارة بديلة مؤقتة للعميل إذا تأخر الوكيل عن الموعد المحدد للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وغير الدورية.

وكشفت الجمعية، أن الدليل الشامل لحقوق المستهلك ينص على أن المستهلك يستحق سيارة بديلة مؤقتة من الوكيل في حالات أخرى، منها إذا تعذّر الانتفاع بالسيارة بسبب خلل مشمول بالضمان، وفي حال عدم استلام قطع الغيار أكثر من 14 يوماً، وفي حال تأخر الوكيل أكثر من ساعة واحدة بتزويد المستهلك بوثيقة توضح تكلفة وموعد الانتهاء من أعمال الصيانة.

وأبانت أنه يشترط أن تكون السيارة البديلة من نفس فئة سيارة المستهلك، كما يمكن التعويض عنها بمبلغ مالي قدره (سعر شراء السيارة/400) عن كل يوم تأخير.