«عيد الاستقلال» يُغلق الملحقية الثقافية السعودية بالولايات المتحدة

الملحقية أعلنت الثقافية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستغلق أبوابها أمام المترددين لمدة يومين؛ بسبب عيد الاستقلال الأمريكي.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الملحقية، اطلعت عليه «عاجل»،: «إشارة إلى خطاب سفارة خادم الحرمين الشريفين بالولايات المتحدة حول الإجازة الرسمية لعيد الاستقلال الأمريكي، فإنّ التوجيه باعتبار يومي الخميس والجمعة 4 و5 يوليو إجازة بالسفارة.. لذا نود التنويه بأن الملحقية الثقافية ستكون مغلقة خلال هذين اليومين».

وحدَّدت الملحقية رقمًا للطوارئ يمكن الاتصال به خلال هذين اليومين، وهو «1571-379-6080+»، دون مزيدٍ من التفاصيل.

وتحتفل الولايات المتحدة بهذه الذكرى في الرابع من يوليو من كل عام، وذلك بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال عن بريطانيا العظمى، وعادةً ما يرتبط بعيد الاستقلال المسيرات والألعاب النارية، وحفلات الشواء والكرنفالات، والمعارض والرحلات، والحفلات الموسيقية ومباريات البيسبول، وحتى لم شمل العائلة، وكذلك الخطب السياسية والاحتفالات، وغيرها من المناسبات العامة والخاصة للاحتفال بتاريخ، وحكومة، وتقاليد الولايات المتحدة.

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في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أنَّ دبابات وطائرات حربية ستشارك في احتفالات العيد الوطني الأمريكي، وذلك في كسر للتقاليد المتعارف عليها في هذه المناسبة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ترامب، الذي يعتزم إلقاء كلمة خلال الاحتفالات من نصب لنكولن التذكاري، قوله إنّه سيتم وضع دبابات شيرمان وأبرامز في مناطق معينة لعرضها، مضيفًا: «لدينا بعض المعدات المذهلة».

ومن المقرر أن يتحدث ترامب الساعة 06:30 مساءً بالتوقيت المحلي في الحدث، الذي يسميه البيت الأبيض «تحية لأمريكا».