اقتصادي / ارتفاع أسعار الذهب



لندن 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليه 2019 م واس

تصاعد سعر أوقية الذهب اليوم في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1391.07 دولاراً أمريكياً وفي العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1394.4 دولاراً أمريكياً.

وجاء ذلك بسبب خشية مستثمرين من حدوث تباطؤ اقتصادي على خلفية بيانات ضعيفة لقطاع الصناعات التحويلية عالميا والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجموعة دول الاتحاد الأوروبي.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.3 بالمائة إلى 15.17 دولاراً أمريكياً للأوقية والبلاديوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 1548 دولاراً أمريكياً والبلاتين بنسبة 0.8 بالمائة إلى 836.68 دولاراً أمريكياً.

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10:38ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.