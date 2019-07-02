الرئيس اللبناني يلتقي وزيرة الدفاع الفرنسية



بيروت 29 شوال 1440 هـ الموافق 2 يوليو 2019 م واس

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم في بيروت اليوم وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي التي تزور لبنان حاليا .

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والاقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

// انتهـى //

10:37ت م

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