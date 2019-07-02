

القطيف 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القطيف غداً، محاضرة بعنوان "أساليب الوقاية من الفتن"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الثواب بعنك بالقطيف.

وتتناول المحاضرة معنى الفتنة، وأضرار الفتنة على جماعة المسلمين، إضافةً إلى اساليب الوقاية منها.

// انتهى //

10:35ت م

0030





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "أساليب الوقاية من الفتن" محاضرة بالقطيف غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.