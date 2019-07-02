سياسي / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 29 شوال 1440 هـ الموافق 02 يوليو 2019 م واس

اهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم الثلاثاء بالامر الديواني الذي اصدره رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس و القاضي بدمج الفصائل المسلحة بالقوات الأمنية وغلق جميع مقراتها داخل المدن وخارجها ,ومنع الفصائل المسلحة التي تختار العمل السياسي من حمل السلاح .

وابرزت امهاله جميع الفصائل المسلحة بتطبيق اللوائح الجديدة في موعد اقصاه نهاية الشهر الحالي .

وتابعت صحف اليوم ردود الفعل الأولية المؤيدة لهذا القرار من زعيم التيار الصدري الذي اعلن انفكاك سرايا السلام عنه بشكل تام .

وتناولت الصحف ملف نفط اقليم كردستان ونقلت عن لجنة الطاقة النيابية تاكيدها على ضرورة التزام أربيل باتفاق تسليم عائدات النفط المنتج في الإقليم إلى الحكومة الإتحادية بموجب قانون الموازنة الاتحادية المقر في مجلس النواب,مشددة على ان ثروات العراق الطبيعية هي ملك لعموم الشعب العراقي .

وفي الشأن النفطي تطرقت الصحف الى الاجتماع الوزاري لاوبك المقرر عقده في فيينا ,ودوره في تحقيق الإستقرار في اسعار النفط عالميا،

// انتهى //

10:16ت م

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