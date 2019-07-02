شكرا لقرائتكم خبر عن «مطار المؤسس» يستعد لاستقبال أولى رحلات الحج.. «الخميس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

علمت "الخليج 365" أن مطار الملك عبد العزيز الدولي، يستعد لاستقبال أول رحلات موسم الحج لعام 1440هـ (الخميس) 4 يوليو الجاري، والقادمة من دكا على رحلة رقم «301». وأوضح مدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد لـ«الخليج 365» أن وصول ضيوف الرحمن سيستمر حتى اليوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

ونوه مدير المطار بتوجيهات إمارة منطقة مكة المكرمة، وهيئة الطيران المدني لتقديم كل مافيه راحة الحجاج، حيث اتخذت كافة القطاعات الحكومية والأهلية تهيئة كل مافيه خدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءاتهم بكل يسر وسهلة. وقدمت الشركة السعودية للخدمات الأرضية خدماتها للمسافرين والمعتمرين، حيث وفرت امكاناتها لتسهيل إجراءات الوصول والمغادرة من مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بداية فترة العمرة من غرة شهر صفر لعام 1440هـ إلى 20 شوال 1440هـ، وحيث خدمت أكثر من 31 مليون مسافر خلال الموسم، والذي يأتي بزيادة عدد المسافرين بمطار المؤسس بنسبة 4.8% عن العام الماضي من ضمنهم أكثر من 5 مليون معتمر على متن 178,590 رحلة، منها 7,689 رحلة مخصصة للعمرة، ورغم زيادة عدد المسافرين تمت مناولة ما يقارب 30 مليون قطعة عفش وتسليمها لذويها بنجاح.

وحيث أن الشركة تهتم بجميع فئات المجتمع من المسافرين وتضع ذوي الإعاقة نصب أعينها، فقدمت خدماتها لأكثر من 200 الف مسافر من الفئة الغالية، ويأتي ذلك النجاح والتميز بفضل الله ثم بجهود موظفي ومنسوبي الشركة السعودية للخدمات الأرضية، في جميع مطارات المملكة العربية السعودية.