خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية بيلاروس بذكرى استقلال بلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس اليكساندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس اليكساندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من الرقي والازدهار.