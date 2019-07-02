، قيلة دماغية .. نجاح استئصال تشوّه خلقي نادر من رضيع حديث الولادة ،

- 1/2
- 2/2
أسهم أطباء من مستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك باستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمّى "القيلة الدماغية الجبهية"، حيث وُلد الطفل بهذا الورم وهو تشوّه نادر جداً، عبارة عن "كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية" ناتجة من عدم انغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين، وبلغ حجم الكيس 10 سم × 12 سم.
وأُجريت العملية للمولود في اليوم السابع من الولادة، وبعد معاينة الحالة من قِبل الأطباء والمختصين تم استئصال الأنسجة الدماغية المشوّهة للجبهة، وإغلاق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلاً أو تؤثر فيه.
وبفضلٍ من الله نجحت العملية، وبقي بعدها الرضيع أسبوعاً كاملاً بالعناية المركزة لحديثي الولادة، ثم غادر المستشفى دون أيّ مضاعفات - ولله الحمد -.
قيلة دماغية .. نجاح استئصال تشوّه خلقي نادر من رضيع حديث الولادةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-02
أسهم أطباء من مستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك باستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمّى "القيلة الدماغية الجبهية"، حيث وُلد الطفل بهذا الورم وهو تشوّه نادر جداً، عبارة عن "كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية" ناتجة من عدم انغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين، وبلغ حجم الكيس 10 سم × 12 سم.
وأُجريت العملية للمولود في اليوم السابع من الولادة، وبعد معاينة الحالة من قِبل الأطباء والمختصين تم استئصال الأنسجة الدماغية المشوّهة للجبهة، وإغلاق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلاً أو تؤثر فيه.
وبفضلٍ من الله نجحت العملية، وبقي بعدها الرضيع أسبوعاً كاملاً بالعناية المركزة لحديثي الولادة، ثم غادر المستشفى دون أيّ مضاعفات - ولله الحمد -.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:58 AM
أجراها فريق متخصص في مستشفى شرق جدة .. غادره دون أيّ مضاعفات
أسهم أطباء من مستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك باستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمّى "القيلة الدماغية الجبهية"، حيث وُلد الطفل بهذا الورم وهو تشوّه نادر جداً، عبارة عن "كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية" ناتجة من عدم انغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين، وبلغ حجم الكيس 10 سم × 12 سم.
وأُجريت العملية للمولود في اليوم السابع من الولادة، وبعد معاينة الحالة من قِبل الأطباء والمختصين تم استئصال الأنسجة الدماغية المشوّهة للجبهة، وإغلاق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلاً أو تؤثر فيه.
وبفضلٍ من الله نجحت العملية، وبقي بعدها الرضيع أسبوعاً كاملاً بالعناية المركزة لحديثي الولادة، ثم غادر المستشفى دون أيّ مضاعفات - ولله الحمد -.
، قيلة دماغية .. نجاح استئصال تشوّه خلقي نادر من رضيع حديث الولادة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قيلة دماغية .. نجاح استئصال تشوّه خلقي نادر من رضيع حديث الولادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.