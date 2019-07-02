، قيلة دماغية .. نجاح استئصال تشوّه خلقي نادر من رضيع حديث الولادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجراها فريق متخصص في مستشفى شرق جدة .. غادره دون أيّ مضاعفات

أسهم أطباء من مستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك باستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمّى "القيلة الدماغية الجبهية"، حيث وُلد الطفل بهذا الورم وهو تشوّه نادر جداً، عبارة عن "كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية" ناتجة من عدم انغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين، وبلغ حجم الكيس 10 سم × 12 سم.

وأُجريت العملية للمولود في اليوم السابع من الولادة، وبعد معاينة الحالة من قِبل الأطباء والمختصين تم استئصال الأنسجة الدماغية المشوّهة للجبهة، وإغلاق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلاً أو تؤثر فيه.

وبفضلٍ من الله نجحت العملية، وبقي بعدها الرضيع أسبوعاً كاملاً بالعناية المركزة لحديثي الولادة، ثم غادر المستشفى دون أيّ مضاعفات - ولله الحمد -.