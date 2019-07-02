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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
الأرصاد تنبه من أمطار على نجران.. والمدني يحذّروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-02
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
09:06 AM
قالت: تصحب برياح نشطة وتستمر حتى الثامنة مساء
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل محافظات بدر الجنوب، وحبونا، تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، من جهتها، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.
، الأرصاد تنبه من أمطار على نجران.. والمدني يحذّر ،
المصدر : الخليج 365
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