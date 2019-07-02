، خطاب بتخفيض خطوط توصيل الصحف لمناطق يثير جدلاً .. و"السحلي" يوضح ،

محمد بن مسعود - الدمام - تناقله البعض في شبكات التواصل انطلاقاً من الأعباء المالية وضعف الإيراد

خفّضت شركة الوطنية للتوزيع خطوطها لبعض المحافظات البعيدة عن المدن الرئيسة، حسب خطابٍ تناقله البعض في شبكات التواصل الاجتماعي، وأوضح الخطاب أن الصحف الورقية لن تصل إلى بعض المحافظات والمناطق انطلاقاً من يوم أمس، وذلك للأعباء المالية وضعف الإيراد، وهي الأزمة التي تعانيها الصحافة الورقية منذ أعوام.

وعلّق مدير عام شركة الوطنية للتوزيع عبدالعزيز السحلي؛ لـ "الخليج 365"، بالقول: "هو تخفيض خطوط وليس مدناً، في بعض المناطق البعيدة عن المناطق الرئيسة".

ووجد هذا الخبر مساحة للنقاش في "تويتر"، فكتب المذيع مفرح الشقيقي: "إذا صحَّ خبر وقف توزيع الصحف الورقية في بعض المناطق، فهل يعني ذلك بداية النهاية للورق كصحافة والتحوّل الإلكتروني التام؟ وهل ترى أن الصحافة الورقية ستبقى ولن تندثر أبداً؟ أم سنردّد بعد فترة من الآن كلما رأينا قصاصة من صحيفة ورقية: "الله يا وقت مضى"؟

وقال المستشار الإعلامي عوض القحطاني: "وقف توزيع الصحف الورقية في بعض محافظات المناطق، هل هي أزمة قارئ أم تأزم مالي أو انحدار في مضمون المادة الصحفية أو المواقع الإلكترونية بكل أشكالها أخذت مواقع الصحافة السعودية بعد أن كانت تتصدّر المشهد الإعلامي ما يقارب ٨٠ عاماً؟".

وكتب الصحافي حبيب الشمري: "‏الصحف هي التي تصنع المحتوى حالياً، لو توقفت يوماً واحداً لم تجد خبراً في السوشيال ميديا .. موادها وصورها وأخبارها تُسرق بعد ثانية من نشرها، ولا نجد مَن يحميها".